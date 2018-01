Fmi: nel 2018 torna inflazione, output gap diventa positivo. Non si ripeterà stagflazione 2017

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2018 - 08:14

Nel 2018, le economie dei paesi avanzati assisteranno al ritorno dell'inflazione. E' quanto emerge da un report dell'Fmi appena diffuso, che segnala anche come l'output gap (differenza tra il valore reale del Pil e quello potenziale) tornerà positivo quest'anno.L'outlook è il primo positivo dopo quasi un decennio di stime di un output gap negativo.Da segnalare che, di norma, un output gap positivo tende a indicare un'alta domanda per beni e servizi nell'economia, e di norma conferma una crescita dell'inflazione, visto che sia i costi del lavoro che i prezzi dei beni tendono a salire, rispondendo a un contesto di domanda più elevata.Di fatto, il Fondo Monetario ritiene che nel 2018 non si ripeterà la "stagflazione" del 2017.