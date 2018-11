Fmi lancia alert su rallentamento crescita globale. Occhio a improvviso peggioramento sentiment investitori

Laura Naka Antonelli 13 novembre 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

La crescita globale sta rallentando, e i mercati devono prestare attenzione ai segnali che arrivano dall'economia. E' quanto ha avvertito il Fondo Monetario Internazionale, nel suo ultimo Outlook economico dedicato al Medio Oriente e all'Asia centrale, che è stato pubblicato nella giornata di oggi.L'Fmi ha messo in guardia contro "un improvviso cambiamento", in peggio, del sentiment degli investitori aggiungendo che, "sebbene ancora di sostegno alla crescita, le condizioni finanziarie globali hanno iniziato a farsi più rigide".In particolare, i tassi di interesse Usa più alti, un dollaro più forte e la volatilità dei mercati finanziari potrebbero scatenare pressioni in alcuni mercati emergenti e in via di sviluppo.