Fmi: 'il mondo non è preparato ad affrontare la prossima recessione'

Laura Naka Antonelli 7 gennaio 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Il mondo non è preparato ad affrontare una nuova recessione. L'alert arriva da David Lipton, vice managing director del Fondo Monetario Internazionale:"La prossima recessione è da qualche parte all'orizzonte, e noi siamo meno pronti ad affrontarla rispetto a quanto dovremmo esserlo...e meno preparati rispetto all'ultima (crisi del 2008), ha detto Lipton. Riferimento anche alla Cina:"Chiaramente la Cina sta rallentando. Noi crediamo che la crescita cinese debba rallentare, ma evitare che rallenti in modo pericoloso è un obiettivo importante", in quanto un eventuale effetto domino sarebbe "notevole in modo diffuso, non solo in Asia".