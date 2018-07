Fmi: "Grecia inizia nuovo capitolo ma ci sono ancora rischi"

Alessandra Caparello 31 luglio 2018 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

La Grecia incassa le lodi del Fondo monetario internazionali per le riforme fatte e le scelte di politica economica attuate tali che oggi Atene inizia un “nuovo capitolo”.Così Peter Dohlman capo della missione del Fondo in Grecia in una call con la stampa a cui però ha indicato anche i rischi che ancora ci sono, rischi provenienti sia dall'interno sia dall'esterno della nazione che "puntano al ribasso". “Tra di essi una crescita più lenta degli scambi commerciali con i partner, condizioni finanziarie più stringenti, instabilità nella regione, il calendario politico nazionale e rischi legati a una "fatica" sul fronte delle riforme. Inoltre” – aggiunge Dohlman - "nel lungo termine l'invecchiamento della popolazione è visto pesare sul potenziale di crescita, aumentando l'esigenza di sostenere la produttività".