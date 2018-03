Facebook accerchiata: fondatore WhatsApp chiede a utenti di cancellare profili, Agcom vuole informazioni

Laura Naka Antonelli 21 marzo 2018 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Facebook accerchiata per lo scandalo Datagate: mentre il co-fondatore di WhatsApp Brian Acton consiglia ai suoi follower su Twitter di cancellarsi da Facebook, con l'hashtag #deletefacebook, anche l'Agcom chiede a Facebook dati sull'utilizzo di "data analytics" per fini politici.Nella nota si legge che la richiesta a arriva "a seguito della recente diffusione di notizie relative all'attività svolta dalla società Cambridge Analytica, cui ha fatto seguito l'indagine dell'autorità indipendente britannica ICO - Information Commissioner's Officer relativa ai rapporti tra partiti politici, 'data companies' e piattaforme online per la profilazione degli utenti e la personalizzazione dei messaggi elettorali.