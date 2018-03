Ex spia avvelenata, Regno Unito espelle 23 diplomatici russi, non invierà rappresentante a World Cup

Laura Naka Antonelli 14 marzo 2018 - 16:04

Scaduto l'ultimatum, il Regno Unito di Theresa May ha annunciato una serie di misure punitive contro la Russia di Vladimir Putin, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici russi.Si tratta dell'espulsione maggiore in più di 30 anni. La premier britannica May ha anche affermato che il Regno Unito non invierà un funzionario governativo al World Cup che si terrà in Russia questa estate.L'ultimatum di May è scaduto alla mezzanotte di martedì: la premier britannica aveva chiesto a Mosca di spiegare come mai l'ex spia avvelenata si trovasse nel Regno Unito.Intanto Sergei Skripal Skripal e sua figlia Yulia rimangono in condizioni critiche dopo essere venuti in contatto con un agente nervino noto con il nome Novichock, mentre stavano cenando a Salisbury.