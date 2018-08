Euro oltre $1,14 ma vicino minimi un anno su dollaro e franco svizzero. Lira turca riduce perdite

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

L'euro rimane attorno al minimo in un anno nei confronti del dollaro e del franco svizzero, ma rialza la testa rispetto alla vigilia, quando era precipitato fino a $1,1365 sul biglietto verde, valore più basso in 13 mesi. Dall'inizio del mese, la moneta unica ha perso il 2,4% sul dollaro.La lira turca - responsabile con il suo crollo della flessione dell'euro, e anche di molte valute emergenti - scende fino a -0,6% nelle contrattazioni asiatiche, attestandosi a 6,955 per dollaro, allontandosi dal minimo record testato ieri a 7,24 sul dollaro.Alle 8.38 ora italiana, l'euro-dollaro sale dello 0,11%, a $1,1420; euro-sterlina -0,04% a GBP 0,8929; dollaro-yen +0,17% a JPY 110,89; euro-yen +0,28%, a JPY 126,67; euro-franco svizzero +0,09% a CHF 1,1342.