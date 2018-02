Euro accelera al ribasso a $1,2325, dollaro sale con tassi Treasuries in attesa di aste record

Laura Naka Antonelli 20 febbraio 2018 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

L'euro accelera al ribasso nei confronti del dollaro, cedendo alle 15 circa ora italiana lo 0,66%, a $1,2325.Il dollaro continua a salire, sostenuto dal rialzo dei tassi dei Treasuries, che sono sotto pressione in attesa delle aste previste per questa settimana.I rendimenti decennali dei Treasuries sono saliti nella mattinata europea fino al record in oltre quattro anni, al 2,92%.Nei confronti dello yen, la valuta Usa balza dello 0,68% a JPY 107,32.Il dollaro sale anche nei confronti della sterlina, con il rapporto GBP-USD che fa -0,20%, a $1,3972, mentre l'euro perde -0,46% a GBP 0,8822 ed è piatto sullo yen, a JPY 132,26.La moneta unica sale verso il franco svizzero, +0,10%, a CHF 1,1539.Il Tesoro Usa si appresta a lanciare un'asta di titoli a tre mesi del valore di 51 miliardi di dollari e un'altra di bond a sei mesi per $45 miliardi. In entrambi i casi, l'ammontare è senza precedenti.A essere collocati, saranno anche Treasuries con scadenza a quattro settimane per $55 miliardi e bond a due anni per $28 miliardi.Le emissioni complessive di Treasuries si attesteranno questa settimana a $258 miliardi.