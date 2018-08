Effetto lira turca, rupia indiana scivola al minimo record sul dollaro

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Ancora alert per le valute emergenti, che soffrono l'effetto domino della crisi in Turchia, alimentata dal crollo della lira turca. La rupia indiana è scivolata al minimo record nei confronti del dollaro, superando quota 70 rupie per dollaro.