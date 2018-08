Effetto domino crisi Turchia su euro, rimane sotto $1,14. Buy su yen e franco svizzero

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

L'euro paga la crisi in cui è precipitata la Turchia, capitola sotto la soglia di $1,14 e viaggia ai minimi in più di un anno, fino a $1,1365. Al momento la moneta unica è scambiata a quota 1,1383.L'avversione al rischio scatenata dal profondo sell off sulla lira turca porta gli investitori a rifugiarsi sugli asset considerati più sicuri, come lo yen e il franco svizzero.Gli acquisti sullo yen portano il rapporto dollaro-yen a perdere -0,46%, a JPY 110,32; euro-franco svizzero -0,37%, a CHF 1,1317. Euro-Yen -0,77% a JPY 125,53. L'euro cede anche sulla sterlina, in calo dello 0,18%, a GBP 0,8920.