Dollaro fa pausa dopo cinque sessioni di rialzi, euro sotto $1,14. Occhio a rumor Huawei e timori shutdown

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Pausa nel trend rialzista del Dollar Index che, dopo aver guadagnato l'1% nelle ultime cinque sedute, si attesta a quota 96,133.Il recupero dlel'indice nelle sessioni recenti è evidente, se si considera che, lo scorso 10 gennaio, il Dollar Index era scivolato al di sotto della sua media mobile degli ultimi 200 giorni, al minimo in tre mesi a 95,029 punti.L'indice è tornato a superare quel livello.Euro-dollaro poco mosso a $1,1388, dopo i guadagni dell'1% riportati dalla valuta americana contro la moneta unica, pari all'1,5% circa, nelle ultime cinque sessioni.I trader guardano alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui gli Usa avrebbero lanciato un'indagine sul colosso cinese Huawei Technologies, dopo le accuse secondo cui la società avrebbe rubato i segreti industriali di alcune aziende americane.Il focus rimane sullo shutdown record in Usa e sui timori del suo impatto sull'economia. Il rapporto dollaro-yen è in calo sotto JPY 109.