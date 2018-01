Debito globale balza a nuovo record: $233 trilioni in terzo trimestre 2017, ma debito-Pil scende

Laura Naka Antonelli 5 gennaio 2018 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre del 2017 il debito globale è salito al record di $233 trilioni, salendo di oltre $16 trilioni rispetto alla fine del 2016. E' quanto emerge da un'analisi dell'Institute of International Finance.In particolare, i debiti privati del settore non finanziario hanno testato massimi assoluti in Canada, Francia, Hong Kong, Corea del Sud, Svizzera e Turchia.Allo stesso tempo, tuttavia, il rapporto debito-Pil globale è sceso per il quarto trimestre consecutivo, beneficiando dell'accelerazione della crescita dell'economia.Il ratio oscilla attorno al 318%, tre punti percentuali in meno rispetto al record testato nel terzo trimestre del 2016.