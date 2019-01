Davos: nonostante turbolenze, è improbabile una recessione globale nel 2019 (IHS Markit)

Alessandra Caparello 21 gennaio 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Nonostante i recenti shock sui mercati finanziari, l'economia globale continuerà a crescere a ritmi modesti nel 2019. A dirlo oggi a margine del World Economic Forum di Davos, Nariman Behravesh, capo economista di IHS Markit. "Una 'tempesta perfetta' ha scosso i mercati alla fine del 2018", ha detto l’analista secondo cui “il rallentamento della crescita globale, la graduale rimozione dello stimolo monetario, il conflitto commerciale Cina-USA e la chiusura del governo degli Stati Uniti hanno contribuito alla recente crisi". Tuttavia, “la probabilità di una recessione nel 2019 rimane bassa" avverte Behraves.La crescita globale dovrebbe aumentare ad un tasso del 3,0% nel 2019 e del 2,8% nel 2020, al di sotto dei tassi visti nel 2017 e 2018, ma ancora in linea con le stime dice l’esperto di IHS Markit. "Prevedo che i partecipanti al World Economic Forum saranno in ansia per le turbolenze finanziarie e i potenziali danni derivanti dalle ricadute sulle politiche statunitensi, come il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina e la chiusura del governo degli Stati Uniti", ha detto Behravesh. "Tuttavia, le aziende statunitensi saranno più ottimiste, rispetto alle aziende europee e cinesi - specialmente quelle dei settori manifatturieri - poiché le condizioni commerciali statunitensi rimangono le più forti tra le nazioni del G7. L'umore dei delegati cinesi sarà probabilmente abbastanza cupo", ha detto l’analista che in conclusione ha affermato che gli errori politici, specialmente quelli che riguardano il commercio, continueranno ad essere le minacce più grandi per la crescita globale nel 2019 e oltre.