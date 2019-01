Davos, Lagarde: 'sarebbe molto bello se paesi non facesso affidamento su banche centrali in prossimo shock'

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

"Sarebbe molto bello se i paesi non dovessero fare più affidamento alle banche centrali per resistere al prossimo shock". E' quanto ha auspicato il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, parlando da Davos, in occasione del World Economic Forum."Quello che penso è che le autorità politiche dovrebbero davvero agire sul fronte della politica fiscale, nel caso in cui sia necessario completare le riforme che qualche economia ha avviato, ma in alcuni casi in modo troppo soft", ha aggiunto Lagarde.