Crisi Turchia, ministro finanze: 'fuori questione sequestro depositi o conversione conti denominati in dollari in lire'

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Il ministro delle finanze turco Albayrak ha reso noto che le istituzioni della Turchia prenderanno le misure necessarie nella giornata di lunedì, al fine di smorzare le preoccupazioni dei mercati sulla lira turca.Albayrak ha precisato che il sostegno arriverà attraverso manovre di politica fiscale, al fine di rafforzare l'indipendenza delle politica monetaria.Il ministro ha anche rassicurato che "il sequestro dei depositi o la conversione dei conti denominati in dollari in lire turche è fuori questione".La Turchia, ha aggiunto, ha un piano di azione per l'economia reale, che è quella che sta soffrendo maggiormente l'impatto delle fluttuazioni di cambio. Albayrak, che ha parlato con il quotidiano Hurriyet, ha annunciato che il governo adotterà le necessarie misure con le banche turche, senza fornire tuttavia dettagli.