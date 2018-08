Crisi Turchia: lira turca buca soglia pericolo di Goldman Sachs, alert banche

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Niente da fare. Le rassicurazioni che arrivano dalle autorità della Turchia, inclusa la liquidità iniettata dalla banca centrale del paese nel sistema finanziario, non frenano i sell sulla lira turca.La lira turca ha aperto in calo, con il rapporto USD/TRY volato oltre la soglia pericolo individuata da Goldman Sachs a quota 7, per poi recuperare terreno a 6,45. Ripresa che ha lasciato subito il passo a nuovi sell, visto che la lira è scesa nuovamente verso quota 7, ai livelli di apertura.La lira turca aveva aperto in deciso ribasso scivolando, secondo i dati di Reuters, fino al minimo record di 7,22, dunque al di sotto di quella soglia pari a 7,1 in corrispondenza della quale gli analisti di Goldman Sachs avevano avvertito che tutti gli eccessi di capitale delle banche turche sarebbero stati erosi.