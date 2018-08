Crac Lehman Brothers: feste private a New York, Londra, Hong Kong per il decimo anniversario

Laura Naka Antonelli 21 agosto 2018 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Il crac di Lehman Brothers? Diventa un'occasione per festeggiare. Così scrive il Financial News, parlando di feste segrete organizzate in tutto il mondo in occasione del decimo anniversario dal collasso della banca americana.Gli ex dipendenti si riuniranno a New York, Hong Kong e Londra. In quest'ultimo caso, il party si terrà attorno al 15 settembre.A organizzare gli eventi una catena di email indirizzata a 'Lehman Brothers & Sisters':"E' difficile credere che siano passati già dieci anni dai nostri ultimi giorni in Lehman. Una delle cose migliori di Lehman era la sua gente. Cosa c'è di meglio che celebrare il decimo anniversario riunendoci", si legge nell'invito riportato dal Financial News.L'anniversario sarà festeggiato a New York a settembre, e a Hong Kong nel mese di novembre.