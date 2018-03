Corea del Nord rinuncerà al nucleare? Trump aperto a trattative, twitta: Il mondo guarda e aspetta!

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 16:37

Il presidente americano Donald Trump ha detto di intravedere segnali di progressi nelle relazioni con la Corea del Nord e si dice pronto a partecipare ai negoziati con Pyongyang sul nucleare.La dichiarazione arriva dopo che alcuni diplomatici sudcoreani hanno riportato le indiscrezioni, secondo cui il regime di Kim Jong-un sarebbe pronto a considerare l'eventualità di rinunciare al programma nucleare."In corso possibili progressi nelle trattative con la Corea del Nord. Per la prima volta in tanti anni, tutte le parti coinvolte si stanno impegnando in modo serio - ha scritto Trump in un tweet - Il mondo guarda e aspetta! E se è una falsa speranza, gli Usa sono pronti a impegnarsi comunque in qualsiasi direzione!".