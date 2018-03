Corea del Nord, Donald Trump incontrerà Kim Jong-un entro maggio

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump avrebbe deciso di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un entro il mese di maggio. La notizia è stata resa nota da Chung Eui-yong, responsabile della Sicurezza nazionale della Corea del Sud. In particolare, una delegazione sudcoreana avrebbe consegnato a mano una lettera di Kim a Trump nella giornata di ieri.Ma quest'ultima indiscrezione è stata smentita da Reuters, che puntualizza che non tanto di lettera formale o invito si tratti, quanto di un messaggio verbale tra Chung e Trump su un possibile incontro con Kim.La possibilità di un incontro è stata confermata comunque dalla Casa Bianca e da un tweet di Trump, che ha parlato di "grande" progresso. Trump ha aggiunto che le sanzioni "rimarranno in vigore, fino a quando un accordo non sarà raggiunto".Sentiment positivo dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo cui Kim Jong-un sarebbe pronto ad avviare trattative per rinunciare al suo programma nucleare.