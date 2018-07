Commercio: siglato accordo di libero scambio tra Ue e Giappone

Alessandra Caparello 17 luglio 2018 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Il contraccolpo al protezionismo imposto da Trump oggi è arrivato dall’accordo di libero scambio siglato tra Ue e Giappone. A firmare a Tokyo l’intesa il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier giapponese Shinzo Abe.Si tratta di "un messaggio potente contro il protezionismo", dichiarano il premier Shinzo Abe e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Positivo l’impatto dell’accordo sulel imprese italiane come afferma Gerd PIRCHER, Chief Executive Officer, HSBC Italy."Il nuovo Accordo di Partenariato Economico tra Unione Europea e Giappone è una notizia positiva per le imprese italiane. Tagliando le tariffe doganali e semplificando gli standard, aiuterà le aziende a liberare tempo, risorse e denaro da investire in modo più produttivo. Come banca globale, HSBC sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane grazie alla sua presenza capillare in tutto il mondo e crediamo che questo nuovo Accordo, annunciato oggi, creerà un contesto in cui i player italiani competitivi e innovativi potranno crescere ed esportare ancora di più".