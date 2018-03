Commercio: Cptpp,11 paesi firmano accordo simile a Tpp senza gli Usa

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2018 - 08:05

Stando a quanto riporta la BBC, undici paesi dell'area del Pacifico hanno firmato in Cile il Cptpp (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), accordo commerciale simile al TPP naufragato e senza gli Stati Uniti.Le 11 nazioni sono Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.