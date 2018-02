Citigroup: fondi azionari perdono oltre $30 miliardi, fuga record su base settimanale

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2018 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

Arriva nota di Citigroup, che scrive che, nella settimana terminata lo scorso 7 febbraio del 2018, i fondi obbligazionari hanno assistito a flussi in entrata per un valore di 4 miliardi di dollari, mentre i fondi azionari hanno perso ben $30,6 miliardi.Si tratta dei flussi in uscita peggiori di sempre dai fondi azionari, successivi ai flussi in entrata a livelli record che erano stati testati soltanto due settimane fa, pari a $33,2 miliardi.I flussi in uscita più grandi hanno interessato i fondi Usa, che hanno assistito a smobilizzi per $32,9 miliardi.