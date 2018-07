Cina: costretti a rispondere a dazi Trump, alert su rischio turbolenze mercati globali

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Il ministro degli Esteri cinese ha commentato l'entrata in vigore dei dazi doganali da $34 miliardi contro la Cina, sottolineando che il protezionismo commerciale riflette un atteggiamento miope, che finisce per provocare danni a entrambe le controparti."Ogni atto unilaterale contro i principi del WTO - ha sottolineato - danneggia il sistema commerciale globale".Commenti sono arrivati anche dal Ministero del Commercio cinese, che ha reso noto che segnalerà al WTO i conflitti commerciali in corso con gli Usa e che la Cina sarà costretta a rispondere alle tariffe imposte dagli Usa di Trump."Il comportamento degli Usa sul commercio ostacola la velocità della ripresa globale e ciò scatena turbolenze sui mercati di tutto il mondo", si legge ancora nella nota del ministero.