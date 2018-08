Cecilia Malmstrom: "Ue disposta a cancellare i dazi auto"

Alessandra Caparello 30 agosto 2018 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

L'Unione europea è disposta a rimuovere tutte le tariffe sulle auto in un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Così il Commissario ue al commercio Cecilia Malmstrom.La Malmstrom ha affermato che l'eliminazione dei dazi dalle importazioni automobilistiche sarebbe "reciprocamente vantaggiosa" se gli Stati Uniti fossero disposti a ricambiare. "Siamo disposti a portare a zero anche le tariffe delle nostre auto a zero, tutte le tariffe a zero, se gli Stati Uniti fanno lo stesso", ha detto la signora Malmstrom parlando alla Commissione del Parlamento europeo.“Ma non stiamo negoziando nulla” ha concluso "Abbiamo profondi disaccordi con gli Stati Uniti in materia di politica commerciale”.