Carlos Ghosn: dopo l'arresto ex presidente Nissan estromesso anche dalla Mitsubishi

Alessandra Caparello 26 novembre 2018 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Carlos Ghosn, ex presidente Nissan, è stato estromesso anche dal cda della Mitsubishi Motors dopo il suo arresto a Tokyo con l’accusa di evasione fiscale. "Durante la riunione del consiglio di oggi, è stato deciso che è stato licenziato come presidente", ha detto l'azienda in una dichiarazione a seguito di un incontro durato poco più di un'ora.