Canada: Banca Centrale lascia tassi invariati all'1,50%

Alessandra Caparello 5 settembre 2018 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Le tensioni commerciali sono un rischio chiave per il mondo. Così la Banca centrale del Canada lascia invariati i tassi di interesse all’1,50%. La decisione di non intervenire sul costo del denaro presa stamani è in linea con le previsioni degli analisti.