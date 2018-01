Bitcoin, premio Nobel Shiller: potrà esistere anche tra 100 anni, ma alla fine collasserà

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2018 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Il Bitcoin potrà durare anche altri 100 anni, ma probabilmente è destinato al "collasso totale". Lo ha detto, in un'intervista rilasciata alla Cnbc, il Premio Nobel per l'economia Robert Shiller.Shiller ha detto chiaramente - come altri critici della moneta digitale - che il Bitcoin ricorda la "bolla dei tulipani", esplosa nel 17esimo secolo in Olanda.Il professore dell'Università di Yale ha detto anche che "ci sono bolle ovunque", non solo nel caso del Bitcoin.Intanto, dopo aver superato anche la soglia di $12.000, la criptovaluta torna a perdere terreno, attestandosi a $11.477,39.