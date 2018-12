Bitcoin perde sempre più quota, -10% in 24 ore. Tonfo anche per XRP e Ethereum

Laura Naka Antonelli 7 dicembre 2018 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Ennesima sessione da dimenticare per il Bitcoin, che ha bruciato nell'arco di 24 ore il 10%, stando a quanto riporta Coindesk. La criptovaluta, che è scesa fino a $3.337,32, ha ripetuto il tonfo che aveva sofferto pochi giorni fa, lo scorso 1° dicembre.Forti vendite anche sulle due criptovalute che seguono il Bitcoin in termini di valore di mercato, ovvero l'XRP e l'Ethereum, che in 24 ore hanno ceduto rispettivamente il 10,62% e il 15,90%.