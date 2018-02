Bitcoin di nuovo sotto $8.000. Per Nouriel Roubini è la bolla più grande della storia

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2018 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Non c'è pace per il Bitcoin, che anche oggi scende al di sotto della soglia di $8.000, che quindi viene bucata per due volte in tre giorni.Lo scorso venerdì, i prezzi del Bitcoin sono scivolati fino a -15%, al minimo di $7.700, prima di recuperare terreno e concludere la sessione in territorio positivo, attorno a quota $9.000.Focus sulle dichiarazioni del professore della NYU e guru dei mercati Nouriel Roubini che, in un'intervista rilasciata alla televisione di Bloomberg, ha affermato di ritenere che il Bitcoin sia la "bolla più grande della storia", e "la madre di tutte le bolle".