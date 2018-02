Bitcoin al record in tre settimane oltre $11.600, balzo anche per i futures sul CBOE e CME

Laura Naka Antonelli 20 febbraio 2018 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Bitcoin in rialzo, sale di oltre +4% testando il massimo intraday di $11.645,12, stando alle rilevazioni di CoinDesk.Il valore è il più alto delle ultime tre settimane, esattamente il massimo dallo scorso 28 gennaio.La moneta digitale numero uno al mondo per valore di mercato riporta la sua sesta sessione di rialzi degli ultimi sette giorni di contrattazione.Sul fronte dei futures, i contratti sul Bitcoin scambiati sul CBOE con scadenza a marzo balzano del 14,7%, a $11.580, mentre i futures sul CME Group avanzano di oltre +15% a $11.575.Riguardo alle altre criptovalute, il Litecoin sale del 10% circa a $244,22, l'Ethereum riporta un lieve rialzo a $947, il Bitcoin Cash è in calo dello 0,7% circa a $1.525, mentre il Ripple cede lo 0,3%, a $1,14.