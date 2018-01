Bitcoin, Ethereum, Ripple sotto attacco con altre monete digitali. Solo una si salva dal crollo

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Ondata di sell off sul Bitcoin, che durante le contrattazioni asiatiche è arrivato a perdere più del 28%, bucando la soglia dei $10.000 sulla piattaforma americana Coinbase.L'Ethereum, la seconda moneta digitale per capitalizzazione di mercato, è capitolata fino a -30%.Gli smobilizzi non hanno risparmiato tutte le 20 principali criptovalute, che hanno sofferto perdite a due cifre su base percentuale.Il Ripple è crollato del 26%, il Bitcoin cash del 24%, lo Iota del 27%, il Monero del 22%, il Litecoin ha fatto -19%. L'unica moneta digitale che ha segnato un rialzo è stata il Tether, che nelle ultime 24 ore è salita di oltre +3%.