Bitcoin -12%, vicino a bucare anche quota $6.000. Tonfo di oltre -55% da inizio 2018

Laura Naka Antonelli 6 febbraio 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Il sentiment negativo che sta affossando l'azionario globale non risparmia il mondo delle criptovalute, con il Bitcoin che continua a crollare, testando il minimo in due mesi, dallo scorso novembre.I prezzi scivolano a $6.069,98, in calo di oltre -12%.Dall'inizio dell'anno, la moneta digitale numero uno per valore di mercato, ha sofferto un tonfo di oltre -55%.