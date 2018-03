Bilancia commerciale Cina allarma di più Usa, rialzo esportazioni più forte in tre anni

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2018 - 07:33

Nel mese di febbraio, le esportazioni cinesi sono volate del 44,5% su base annua, molto di più del +13,6% atteso dal consensus. Le importazioni sono avanzate del 6,3%, rispetto al +9,7% atteso.Il balzo delle esportazioni è stato il più forte in tre anni e conferma la solidità dell'economia della Cina, in un contesto in cui si deteriorano i rapporti commerciali del paese con l'America di Trump, viste le recenti decisioni sull'imposizione di dazi doganali sulle importazioni Usa.Il dato relativo alla bilancia commerciale cinese rischia di far affilare ulteriormente le armi all'amministrazione Trump.Nel mese di febbraio, il surplus si è attestato a $20,96 nei confronti degli Usa, in lieve calo rispetto ai $21,9 miliardi di gennaio: il valore rimane più che doppio, tuttavia, rispetto al febbraio del 2017.Nel 2017 il surplus della Cina nei confronti degli Stati Uniti è stato pari a a $275,81 miliardi.Sempre la Cina, nelle ultime ore, ha affermato per voce del ministro degli esteri Wang Yi, che prenderà i provvedimenti necessari in caso di una guerra commerciale con gli Usa.