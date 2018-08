Bankitalia punta sulla Cina: 300 milioni soprattutto per titoli di stato

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2018 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia inizierà a investire parte delle sue riserve ufficiali per l'acquisto di attività finanziarie della Cina, con 300 milioni di euro che saranno devoluti principalmente all'acquisto di titoli di stato del paese. Lo ha detto, in missione in Cina con una delegazione che segue il ministro dell'economia Giovanni Tria, il vicepresidente dell'istituto Fabio Panetta."Abbiamo sancito un accordo che ci permette di operare in Cina - ha detto Panetta, stando a quanto riporta Reuters - L'operatività viene effettuata attraverso la controparte cinese, la Banca centrale cinese" e gli acquisti dei titoli avverranno in "renbimbi nel mercato onshore".