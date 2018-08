Banca centrale turca taglia ratio riserve banche, inietta miliardi di lire turche in sistema finanziario

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Labanca centrale della Turchia è intervenuta sui mercati tagliando il coefficiente di riserve obbligatorie in lire per le banche di 250 punti base per tutte le scadenze. L'istituto ha anche annunciato il taglio dei ratio sulle riserve per le passività FX no-core di 400 punti base. Con le misure complessivamente annunciate, qualcosa come 10 miliardi di lire turche, l'equivalente di $6 miliardi, e una liquidità in oro per un valore di $3 miliardi, verranno iniettati nel sistema finanziario della Turchia.