Banca centrale neozelandese taglia tassi. Kiwi giù, outlook Credit Agricole

Laura Naka Antonelli 8 maggio 2019 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

La Reserve Bank della Nuova Zelanda ha annunciato di aver tagliato il tasso principale di riferimento dall'1,75% all'1,5%. La decisione è stata presa all'unanimità dai membri della commissione della banca centrale.Dal comunicato emerge che il taglio dei tassi è stato considerato necessario a causa della spesa per consumi più debole, e per gli ostacoli alla crescita e all'occupazione attesi.La banca centrale ha identificato il rischio al ribasso maggiore che incombe sull'economia nel rallentamento più forte delle attese della crescita economica globale, in particolare di Cina e Australia.In calo il dollaro neozelandese che, secondo Yuji Saito del dipartimento forex di Credit Agricole di Tokyo, potrebbe scivolare al minimo di ottobre di 0,6425 nei confronti del dollaro americano. Al momento, la valuta è sotto pressione, scendendo dello 0,17% circa a 0,65894.