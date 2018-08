Banca centrale Turchia: sostegno a lira arriva con asta odierna, tassi lire alzati al 19,25%

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2018 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Arriva il sostegno della Banca centrale turca a favore della lira. Nell'asta odierna, che ha avuto per oggetto depositi in lira-dollari, il tasso di interesse sulla lira è stato alzato dal 17,75% al 19,25%.L'annuncio segue i rumors riportati da Reuters, secondo cui la banca centrale avrebbe soddisfatto le richieste di liquidità in lire, da parte delle banche, a un costo superiore di 150 punti base rispetto a quello della precedente operazione di repo settimanale.La lira oggi è in recupero sul dollaro e sale del 5% circa, con il rapporto USD/TRY che scende al di sotto della soglia di 6,55; dall'inizio del 2018, la valuta ha perso più del 40% nei confronti del biglietto verde.