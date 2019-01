Banca Mondiale: a sorpresa lascia numero uno Jim Yong Kim

Laura Naka Antonelli 8 gennaio 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Dimissioni a sorpresa per il numero uno della Banca Mondiale, Jim Yong Kim.Il leader della World Bank ha fatto l'annuncio nella giornata di oggi, più di tre anni prima della scadenza del proprio mandato, comunicando l'intenzione di prestare servizio presso una società di investimenti in infrastrutture.Il funzionario, 59 anni, ha scritto nel comunicato: "L'opportunità di lavorare nel settore privato è stata inattesa, ma sono arrivato alla conclusione che è questo il percorso che mi permetterà di poter produrre un impatto più incisivo su alcuni problemi globali, come il cambiamento climatico e il deficit di infrastrutture nei mercati emergenti".Le dimissioni saranno effettive a partire dal prossimo 1° febbraio.