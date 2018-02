BB Biotech nuovamente in utile

alessandro chiatto 16 febbraio 2018 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

BB Biotech chiude il 2017 tornando in utile: i profitti netti si sono attestati a 688 milioni di franchi, a fronte di una perdita netta di 802 milioni nell’intero 2016.Il rendimento totale dell’azione di BB Biotech pari al 23,1% in franchi svizzeri (CHF) e al 13,1% in euro. Tale risultato è stato conseguito grazie alla solida performance delle società in portafoglio, si legge in una nota della società, aggiungendo che il rafforzamento dell’euro sul dollaro ha zavorrato in particolar modo la performance in euro.Il valore intrinseco del portafoglio (NAV) è cresciuto del 23,4% in franchi, del 12,5% in euro e del 29,2% in dollari, e chiude l’anno con una sovraperformance del 7,5% rispetto al Nasdaq Biotech Index.BB Biotech proporrà all'Assemblea che si terrà in data 13 marzo 2018 il pagamento di un dividendo ordinario di 3,30 franchi per azione, pari come nell'esercizio precedente a un rendimento del 5% sul corso medio ponderato per i volumi dell’azione nel mese di dicembre 2017.La data di stacco della cedola sarà il 15 marzo, mentre la data di pagamento del dividendo sarà il 19 marzo, con record date il 16 marzo.In questo momento i titoli BB Biotech stanno guadagnando lo 0,84% a Piazza Affari.