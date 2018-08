Australia: premier Turnbull cacciato dai suoi, al suo posto arriva Scott Morrison

Laura Naka Antonelli 24 agosto 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

La crisi di governo esplosa in Australia si è tradotta nelle dimissioni forzate di Malcom Turnbull, chieste a gran voce dal partito dei conservatori. Non una sorpresa per la politica australiana, visto che Turnbull è il quarto premier australiano, in un decennio, ad essere stato fatto fuori dal proprio partito. A prendere il suo posto sarà Scott Morrison, anch'egli del partito liberale.Moody's ha commentato la notizia, affermando che il cambio di leadership non dovrebbe avere ripercussioni sul rating. "Il rating di tripla AAA dell'Australia è sostenuto dal livello molto alto della forza economica e dal livello moderato del debito pubblico", ha detto Martin Petch, vice direttore generale presso Moody's Investors Service.