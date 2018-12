Australia: banca centrale RBA lascia tassi invariati all'1,5%. Il comunicato

Laura Naka Antonelli 4 dicembre 2018 - 06:54

MILANO (Finanza.com)

La Reserve Bank of Australia - banca centrale australiana - ha annunciato di aver mantenuto i tassi di interesse invariati all'1,5%, come da attese. La RBA ha motivato la decisione, affermando che "i bassi tassi di interesse stanno sostenendo l'economia e migliorando l'occupazione".L'inflazione è attesa in ripresa in modo graduale, mentre il Pil dovrebbe salire in media del 3,5% nel corso nei prossimi due anni.La RBA ha comunicato anche il rallentamento dei mercati immobiliari di Sydney e Melbourne. Una continua fonte di incertezza sull'outlook, ha aggiunto la banca centrale, è rappresentata dalle spese delle famiglie, visto che la crescita dei redditi rimane bassa, e i debiti alti.Lo scenario di base per l'inflazione è di un tasso al 2,25% nel 2019, lievemente in rialzo nel 2020.