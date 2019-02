Australia, RBA lascia tassi inchiodati all'1,5%, taglia outlook crescita Pil

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2019 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

La RBA (Reserve Bank of Australia), banca centrale dell'Australia, ha annunciato di aver lasciato i tassi invariati all'1,5%, come da attese.L'istituto ha motivato la scelta affermando che il basso livello dei tassi sta sostenendo l'economia, e ha aggiunto che i progressi sul fronte dell'inflazione e dell'occupazione saranno graduali.Lo scenario di base è per una crescita del Pil attorno al 3% nel corso del 2019, meno del +3,5% previsto in precedenza, sulla scia dei maggiori rischi al ribasso che incombono sull'economia.I tassi sono fermi in Australia da 30 mesi consecutivi, al minimo record."I consumi delle famiglie rimangono una fonte di incertezza - si legge nel comunicato - mentre lo scenario di base per l'inflazione è per un tasso al 2% nel 2019, e al 2,25% nel 2020", si legge nel comunicato dell'RBA, che aggiunge anche che la principale incertezza risiede proprio nelle spese delle famiglie, a causa del calo dei prezzi delle case.Il mercato del lavoro rimane invece solido, con il tasso di disoccupazione atteso in ulteriore calo al 4,75%. Per il 2020, è previsto un rallentamento dell'economia dovuto alle attese di esportazioni più basse di materie prime.