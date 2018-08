Arabia Saudita-Canada: alta tensione, Riyahd sospende nuovi investimenti e scambi commerciali

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2018 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

L'Arabia Saudita ha sospeso nuovi investimenti e scambi commerciali con il Canada, dopo che il ministero degli esteri canadese ha chiesto a Riyahd di liberare alcuni attivisti sui diritti civili arrestati. E' quanto risulta in un comunicato diramato domenica all'Agenzia di stampa saudita.Riyahd ha anche dato all'ambasciatore canadese 24 ore per lasciare il paese, richiamando contestualmente il proprio ambasciatore in Canada.Lo scorso venerdì, il Canada ha detto di essere "gravemente preoccupato" per l'arresto di alcuni attivisti in Arabia Saudita che lottano, tra le altre cose, anche per i diritti delle donne.Tra loro c'è Badawi, sorella del blogger dissidente arrestato Raif Badawi. Da segnalare che la moglie di Raif Badawi, Ensaf Haidar, vive in Canada ed è diventata recentemente cittadina canadese.