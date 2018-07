Allarme IIF: debito globale a livelli record

Alessandra Caparello 11 luglio 2018 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Nuovo record per il debito globale che tocca la cifra monstre di 247.000 miliardi di dollari. A renderlo noto un rapporto dell'Istituto di Finanza Internazionale (IIF) secondo cui il debito globale ha colpito un altro livello top salendo a 247 mila miliardi di dollari nel primo trimestre del 2018.Il rapporto debito/PIL ha superato il 318%, segnando il suo primo aumento trimestrale in due anni. Il carico del debito senza precedenti è una delle preoccupazioni degli investitori, oltre alle preoccupazioni per l'inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve e per gli effetti di una guerra commerciale. Secondo Joseph LaVorgna, economista di Natixis alla Cnbc debito nel settore privato che dovrebbe preoccupare gli attori del mercato."Il settore delle imprese è fortemente indebitato e potrebbe essere molto vulnerabile a tassi di interesse più elevati (…) Le imprese hanno utilizzato tassi artificialmente bassi per contrarre prestiti sui mercati dei capitali e riacquistare azioni solo sul mercato azionario. L'instabilità intrinseca del debito rispetto al finanziamento azionario suggerisce che la prossima recessione potrebbe colpire la spesa per investimenti in modo insolitamente duro".