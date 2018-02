iPhone, Apple in trattative per acquistare cobalto direttamente dai minatori

Laura Naka Antonelli 21 febbraio 2018 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Apple potrebbe iniziare ad acquistare cobalto direttamente dai minatori. E' quanto riporta Bloomberg, che indica come il colosso sia preoccupato per il rischio che l'offerta del materiale diminuisca, a causa del boom della domanda per la produzione di veicoli elettrici.Stando alle indiscrezioni, Apple sarebbe già in trattative con le società minerarie per l'acquisto di cobalto, necessario per le batterie dei suoi iPhone.Il titolo Apple segna un lieve rialzo in premercato, a $173 circa. Nel corso degli ultimi 12 mesi, le quotazioni della multinazionale sono salite del 26%, a fronte del +20% dell'indice Dow Jones Industrial.