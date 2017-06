Yum! Brands vende 28 punti vendita, titolo positivo nel pre-mercato

Luca Fiore 26 giugno 2017 - 12:37

Segno più nel pre-mercato di Wall Street per Yum! Brands, in rialzo dell’1,75%. La catena di ristoranti con sede a Louisville, in Kentucky, ha annunciato di aver venduto 28 punti vendita KFC all’australiana Collins Foods. Il controvalore dell’operazione è di 110,2 dollari AUD, pari a 83,4 milioni di dollari statunitensi.