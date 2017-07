Wells Fargo, utili meglio delle stime. Ma titolo accelera al ribasso, perde il 2%

Laura Naka Antonelli 14 luglio 2017 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Wells Fargo ha concluso il secondo trimestre con utili netti per un valore di $5,8 miliardi, in crescita del 5% su base annua, o $1,07 per azione, meglio degli $1,01 attesi dal consensus FactSet. Negativa la reazione del titolo, che in premercato accelera al ribasso fino a -1,91%.Il fatturato di Wells Fargo, d'altronde, è rimasto invariato su base annua, e si è attestato a un valore inferiore rispetto ai $22,5 miliardi previsti da FactSet, fermandosi a $22,2 miliardi.