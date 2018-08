Walt-Disney: focus sul titolo dopo bilancio e dichiarazioni AD Robert Iger

Laura Naka Antonelli 8 agosto 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Walt Disney sotto i riflettori a Wall Street dopo la pubblicazione di un risultato di bilancio che non ha convinto il mercato, e anche a seguito delle dichiarazioni che l'amministratore delegato Robert Iger ha rilasciato.Iger ha presentato piani sia per acquisire gli asset di 21st Century Fox che sul nuovo servizio streaming targato Disney, risollevando il sentiment degli investitori:"Abbiamo sempre creduto di avere i marchi e i contenuti per essere estremamente competitivi e per prosperare accanto a Netflix, Amazon e qualsiasi altra (azienda) presente sul mercato. Ora, aggiungendo gli asset di Fox e altri...renderemo i prodotti diretti ai consumatori ancora più attraenti", ha detto Iger.