Wall Street vista in calo, Apple giù nel pre-mercato su taglio outlook vendite trimestrali

Daniela La Cava 3 gennaio 2019 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio di contrattazioni in calo per Wall Street in scia all'annuncio di Apple di tagliare l'outlook sulle vendite del trimestre in corso (quello dello shopping natalizio). Il big di Cupertino prevede ora per il primo trimestre dell'anno un fatturato di 84 miliardi di dollari, valore molto più basso rispetto al precedente outlook di un giro d'affari compreso tra 89 e 93 miliardi. Gli analisti, stando al consensus di FactSet, avevano previsto un giro d'affari di 91,3 miliardi. Alla base di questa decisione la debolezza dell'economia cinese.Intanto nel pre-mercato il titolo del colosso tech fondato da Steve Jobs precipita, mostrando una flessione di oltre otto punti percentuali.Da Mps Capital services ricordano inoltre che il Congresso non ha ancora trovato un accordo sullo shutdown, con i colloqui che riprenderanno domani alla Casa Bianca. Secondo il leader della maggioranza al Senato, McConnell, la situazione di stallo potrebbe proseguire per settimane.A livello macro da osservare l'indice Ism manifatturiero per vedere, rimarcano da Mps Capital Services, se confermerà o meno i timori di un rallentamento economico. Un primo assaggio sul mercato del lavoro Usa di dicembre arriva oggi con la pubblicazione del sondaggio Adp, in attesa dei più importanti dati di domani (non farm payrolls e disoccupazione). Da monitorare anche i titoli del comparto auto, con la pubblicazione dell'andamento delle vendite negli Usa.