Wall Street verso un avvio rialzista

26 marzo 2018

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un avvio di settimana positivo per Wall Street, con gli indici Usa che potrebbero rimbalzare dopo i cali delle ultime sedute in scia ai timori sul rischio di una guerra commerciale a livello globale, dopo l'imposizione da parte di Donald Trump di dazi doganali per un valore fino a 60 miliardi di dollari contro la Cina. Su questo fronte sono arrivate nel fine settimana le positive dichiarazioni del segretario del Tesoro Usa, Steve Mnuchin, che si è detto "cautamente ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo". In attesa dell'opening bell, i future sui principali indici americani indicano un avvio positivo: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 salgono rispettivamente dell'1,24% e dell'1,28%, mentre il future sul Nasdaq segna un + 1,63 per cento.Giornata poco densa di indicazioni dal fronte macro: nel pomeriggio sono attesi gli indici relativi l’attività economica nei distretti di Chicago e Dallas e sono in calendario alcuni interventi dei membri della Fed, tra cui quello di William Dudley, presidente della Fed di New York.Da monitorare oggi il titolo DropBox (+5% nel pre-mercato) dopo il +35% segnato venerdì scorso, giorno del debutto in Borsa.